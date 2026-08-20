Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что гордится сотрудничеством с Алексеем Батраковым.

«Не очень хорошая традиция – провожать, но это уже данность. Как вы слышали, Алексей нас покидает: клубы договорились о переходе Леши в «Галатасарай».

Хороший европейский клуб, Лига чемпионов, хорошие соперники, хорошие партнеры. Твоя мечта, которая должна реализоваться.

Ты олицетворение того футболиста, каким он должен быть, может быть. Дай бог, чтобы такие еще появлялись. Но такие, наверное, появляться будут реже и реже.

Настоящий лидер. Помогал команде, всегда душой был за коллектив, не напыщенностью и потусторонними вещами, а делом.

Пришел в школу «Локомотива», прошел через огромные трудности, выиграл конкуренцию и заслуженно стал одним из игроков основного состава, одним из лучших игроков российского футбола.

Очень горжусь, что наши пути пересеклись. Желаю тебе, Леша, огромной удачи – чтобы ты попробовал, чтобы у тебя получилось.

Мы тебя очень любим, очень гордимся тобой и всегда ждем здесь. Нам будет сложно, но надо держаться. Наше сердце с тобой», – сказал Галактионов.