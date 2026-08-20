Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура РПЛ.

«Спартак» и «Зенит» рассудит Инал Танашев.

22 августа

«Факел» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Иван Абросимов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Семенов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Владимир Москалев.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Чебан.

23 августа

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Владимир Москалев.

«Динамо» – «Родина»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов.

«Динамо Мх» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Вера Опейкина.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян.

24 августа

«Балтика» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Карасев.