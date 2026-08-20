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  • Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ

Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ

20 августа, 18:18
28

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура РПЛ.

«Спартак» и «Зенит» рассудит Инал Танашев.

22 августа

«Факел»«Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Иван Абросимов.

«Ахмат»«Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Семенов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Владимир Москалев.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Чебан.

23 августа

«Акрон»«Крылья Советов»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Владимир Москалев.

«Динамо»«Родина»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов.

«Динамо Мх»«Краснодар»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Вера Опейкина.

«Спартак»«Зенит»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян.

24 августа

«Балтика»«Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Карасев.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Локомотив Балтика Динамо Рубин Ростов Ахмат Динамо Мх Крылья Советов Акрон Родина Факел Оренбург Сухой Алексей Казарцев Василий Иванов Cергей Буланов Евгений Бобровский Ян Прокопов Андрей Танашев Инал
Комментарии (28)
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Цугундeр
1787240149
)) Какая голодная команда на центральном матче тура. ТБ >2 ляма каждому. Делайте ставки , п..даболы столичные.))
Ответить
ScarlettOgusania
1787241148
Карася на ВАР перевели к бычкам в помощь Казарцеву "проверим-проверим", а братцев КУ-КУ послали нах**...🤬
Ответить
andr45
1787242271
ТАК ТАНАШЕВ СУДИТ «СПАРТАК» После удара Угальде мяч попадает в руку Морозова. Защитник «Локо» пытался держать её недалеко от тела, однако делал явное движение к мячу. Танашев назначил пенальти, а карточку показывать не стал. На 72-й минуте Морозов завалил на газон Угальде во время быстрой атаки «Спартака». Танашев остановил игру и показал защитнику «Локо» вторую жёлтую. Межу тем, мяч долетел до Умярова — а тот выходил один на один. Вместо гола — штрафной вдалеке от ворот. КАХИГАО «Сегодня мы видели, как судья остановил опасную атаку, лишил нас возможности забить, когда наш игрок выходил один на один. Я уверен, если вы посмотрите этот момент ещё раз и посмотрите правила ФИФА, там будет сказано продолжать потенциальную атаку. А уже после того, как игрок закончит атаку, можно отмотать эпизод. Сегодня нас лишили 100-процентной возможности забить гол».
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рылы
1787243850
по традиции, поздравляем внезапно разбогатевшего танашева, получившего сегодня красивые и тугие чемоданы с логотипом лукойла! гы-гы)
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Desma
1787244650
Для матча Спартак - Зенит Танашев слишком молод, может не справиться. Интересно, а ВАР кто возглавит?
Ответить
Император 1
1787245212
Если не ошибаюсь, суперфинал Кубка он хорошо отсудил.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1787250941
Ручной судейка Лукойл
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