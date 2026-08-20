Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев прокомментировал оценку своей игры от Леонида Слуцкого.
– Слуцкий после игры со «Спартаком» резко высказался о твоей игре: «Я увидел, что Воробьев был инородным элементом в системе «Краснодара». Видно, что он не попадает ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод». Есть, что ответить?
– Сколько людей, столько и мнений. Может быть, у Слуцкого сейчас другая задача – друга [Артема Дзюбу] куда-то устроить, поэтому у него все нападающие плохие, не знаю. Это его мнение.
Я сам никогда собой не был доволен, мне есть, куда расти и над чем работать.
– Давит на тебя, что не можешь забить?
– Команда побеждает?
– Да.
– Это самое главное.
- «Краснодар» в июле заплатил за Воробьева 7,3 млн евро.
- В составе «быков» форвард сделал 2 голевых передачи в 6 матчах.
Источник: Sport24