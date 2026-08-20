Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»

«Зенит» определится с будущим Андрея Мостового на следующей неделе – после матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (23 августа, 20:00 мск).

Петербургский клуб отказался отпускать вингера в «Краснодар» и «Динамо».

В первом случае сине-бело-голубые не хотят усиливать конкурента, во втором – не намерены отдавать своего игрока клубу, не продавшему Константина Тюкавина.

Сам 28-летний Мостовой открыт для переговоров с «Локомотивом», однако железнодорожники не смогут дать ему такую же зарплату как в «Зените».