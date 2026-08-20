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  • Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»

Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»

20 августа, 17:40
6

«Зенит» определится с будущим Андрея Мостового на следующей неделе – после матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (23 августа, 20:00 мск).

Петербургский клуб отказался отпускать вингера в «Краснодар» и «Динамо».

В первом случае сине-бело-голубые не хотят усиливать конкурента, во втором – не намерены отдавать своего игрока клубу, не продавшему Константина Тюкавина.

Сам 28-летний Мостовой открыт для переговоров с «Локомотивом», однако железнодорожники не смогут дать ему такую же зарплату как в «Зените».

  • Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
  • В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
  • У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Локомотив Мостовой Андрей
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1787238072
Ага, да.. В Локомотив, который концы с концами сводит.. А у Мостового зарплата 19 миллионов рублей в месяц, откуда бабки взять? Вот и ловушка для игроков Зенита, либо на лавке сидеть, либо уходить на куда более низкую зарплату! А кто хочет меньше получать? Никто! А новый контракт на эти бабки Зенит не даст, ибо он игрок ротации сейчас. В итоге перейдет в Спартак, только они могут +/- такую зарплату потянуть в стране..
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Красногвардейчик
1787244099
1) С таким баблом и составом бояться?))) 2) Детский сад))) И потом, какое из Мостового УСИЛЕНИЕ?))))
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k611
1787255174
По идее Зениту можно было разгрузить зарплатную ведомость. А так будет лавку полировать за большие деньги...
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