Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»

«Зенит» определится с будущим Андрея Мостового на следующей неделе – после матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (23 августа, 20:00 мск).
Петербургский клуб отказался отпускать вингера в «Краснодар» и «Динамо».
В первом случае сине-бело-голубые не хотят усиливать конкурента, во втором – не намерены отдавать своего игрока клубу, не продавшему Константина Тюкавина.
Сам 28-летний Мостовой открыт для переговоров с «Локомотивом», однако железнодорожники не смогут дать ему такую же зарплату как в «Зените».
- Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
- В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
- У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.
Источник: Metaratings