Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров назвал условия для боя с футболистом Артемом Дзюбой.

«За сколько я готов выйти против Артема Дзюбы? Если кто-то из промоутеров предложит мне, например, 15 миллионов рублей, я обязательно над этим подумаю.

Не знаю, возможно это или нет, но я обозначил вот такую сумму. Для меня это минимальная отметка, начиная с которой я готов обсуждать такие предложения.

Заодно посмотрим, что у Артема с борцовскими навыками. Думаю, у меня могут возникнуть проблемы только с тем, чтобы его догнать. Если догоню, у него уже не будет шансов против меня», – сказал 58-летний Тактаров.