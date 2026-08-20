Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров назвал условия для боя с футболистом Артемом Дзюбой.
«За сколько я готов выйти против Артема Дзюбы? Если кто-то из промоутеров предложит мне, например, 15 миллионов рублей, я обязательно над этим подумаю.
Не знаю, возможно это или нет, но я обозначил вот такую сумму. Для меня это минимальная отметка, начиная с которой я готов обсуждать такие предложения.
Заодно посмотрим, что у Артема с борцовскими навыками. Думаю, у меня могут возникнуть проблемы только с тем, чтобы его догнать. Если догоню, у него уже не будет шансов против меня», – сказал 58-летний Тактаров.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.
Источник: Sport24