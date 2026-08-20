Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, исключил саботаж ради трансфера в «Зенит».

«Мы-то никогда переговоры и не вели. Есть разговоры между руководителями клубов. Оффер присылал не я и не Костя. К нам какие вообще вопросы?

У нас действующий контракт, мы его исполняем. Не вижу тему для разговора.

Начать какие-то забастовки – Соболев мог в «Спартаке» не выходить на тренировки, но Костя из другого теста.

Мне 40 человек звонит, перешел, не перешел, чего вы не хотите. Есть обязательства, ты пожал руки. Не хочется давать какой-то хайп», – сказал агент.