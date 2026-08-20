Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о будущем экс-форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
– В мае Дзюба покинул «Акрон». Вы не звали его в «Крылья Советов»?
– В этом сезоне система управления настроена так, что не я зову в команду игроков, а тренер и генеральный директор. Из того, что я знаю – они его не звали.
– Вы бы хотели видеть Артема в «Крыльях»?
– У нас команда уже сформирована. А следующий сезон для Артема, наверное, уже будет не самым актуальным, учитывая возраст.
Но Дзюба для нас всех является по-настоящему легендой футбола. Поэтому, уверен, любая команда будет рада заполучить его в любом качестве – общественного помощника или тренера, например.
Может, он решит начать выстраивать тренерскую карьеру.
– Если Дзюба обратится к вам за помощью с поиском работы, поможете?
– Он мой товарищ, мы с ним всегда на связи, поэтому да.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.