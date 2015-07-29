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    • Хомуха: «Трое ребят из юношеской сборной могут выступить на ЧМ-2018»

    Хомуха: «Трое ребят из юношеской сборной могут выступить на ЧМ-2018»

    Главный тренер юношеской сборной России до 19 лет Дмитрий Хомуха выразил мнение, что сразу трое футболистов его команды могут принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной России.

    «Трое ребят могут претендовать на выступление в сборной России в 2018 году. Глупо отрицать, что один из них Антон Митрюшкин. Наш второй вратарь, Максим Рудаков из “Зенита”, тоже очень талантлив. Уверен, через год-два все будут говорить именно о нeм, как о самом перспективном голкипере России», – рассказал Хомуха.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 17:20
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    Комментарии (20)
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    eugen-han
    1438180872
    могут,а могут и не сыграть,потому что ещё три года есть,что бы найти обновлённый состав сборной,где будут к примеру ткачук,цалагов,чочиев,божин и другие перспективные и достойные.
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    qasi35
    1438181319
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    cska1948
    1438181392
    Для начала пускай эта перспективная молодёжь в РФПЛ закрепится, а уж потом о первой сборной поговорим. Сколько их, "поддающим надеждам", уже было...
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    Sanches65
    1438181433
    И где интересно будет играть в ближайшие год два Рудаков что бы о нем заговорить как о самом перспективном...неужели в зените.
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    112910415
    1438182750
    да-да а остальные будут из старой обоймы
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    Diviasil
    1438186193
    Ну как обычно,самые талантливые у нас вратари.А в поле кто бегать будет?
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    Gaverx
    1438186521
    Главный тренер юношеской сборной России (U-19) Дмитрий Хомуха: Что для Виллаша-Боаша сборная России? Ничто По поводу Виллаш-Боаша не готов ничего говорить. Напрямую столкнулся с ситуацией, в которой проявилось его полное непонимание текущих процессов. У него свои задачи и амбиции, никак с интересами российского футбола не пересекающиеся. А ребятам, если их отдадут в аренду, советую подтверждать свой уровень в командах другого класса.
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    KARE
    1438186592
    Из зенита-не надо-наелись !!!
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    nahan
    1438224468
    Полевые игроки нужны, особенно в защите.
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    ologreds
    1694997519
    numo437131
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