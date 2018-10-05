Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос»

Вратарь «Зенита» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды в ХИКе, не торопится говорить о своем возвращении в российский клуб.

– Как празднуют чемпионство в Финляндии?

– Пока еще никак. У нас осталось три матча – это месяц. Все празднования будут после завершения сезона. Будет банкет, тогда и узнаем, как отмечают чемпионство.

– Но в раздевалке сразу после золотого матча с «Ильвесом» было празднование?

– Это просто эмоции. Покричали по-фински, что есть только один клуб – это ХИК. Ну и то, что мы чемпионы. Я был счастлив, что выиграл первый трофей в профессиональном футболе, лично участвовал в этом, прикладывал все силы. Доволен этим сезоном, но это только начало.

– Вы до сих пор принадлежите «Зениту». Какие планы на будущее?

– Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно доиграть этот месяц, а потом посмотрим.