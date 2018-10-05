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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос»

    Вратарь «Зенита» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды в ХИКе, не торопится говорить о своем возвращении в российский клуб.

    – Как празднуют чемпионство в Финляндии?

    – Пока еще никак. У нас осталось три матча – это месяц. Все празднования будут после завершения сезона. Будет банкет, тогда и узнаем, как отмечают чемпионство.

    – Но в раздевалке сразу после золотого матча с «Ильвесом» было празднование?

    – Это просто эмоции. Покричали по-фински, что есть только один клуб – это ХИК. Ну и то, что мы чемпионы. Я был счастлив, что выиграл первый трофей в профессиональном футболе, лично участвовал в этом, прикладывал все силы. Доволен этим сезоном, но это только начало.

    – Вы до сих пор принадлежите «Зениту». Какие планы на будущее?

    – Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно доиграть этот месяц, а потом посмотрим.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2018 11:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 13:01

      В ХИКе Рудаков основной вратарь ,в Зените смотреть игру придется со скамейки запасных.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 октября 2018, 19:09

      Покричал, "что есть только один клуб – это ХИК" ?
      Ну и сиди там до пенсии тогда. Не забывай свои корни.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 12:42

      Можно и вернуться. У Зенита сейчас нет полноценного второго вратаря. Если на зимних сборах доказать Семаку, что ты лучше Лодыркина и Миши, почему нет?

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 5 октября 2018, 12:16

      А зачем возвращаться? В Зените Лунев, сейчас основной вратарь сборной. Значит, лавка. А рядышком, в Финляндии, постоянная практика в играх. Все, как говорится, хорошо и игра постоянно и до родного дома близко.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 11:49

      Васютин не стал возвращаться и полировать лавку или играть в "Зените"-2 и ушёл на полноценный контракт в норвежский клуб. Скорей всего так и поступит Рудаков. У него перед глазами есть пример других вратарей, которые по большей части сидят на лавке, а не играют...

      6
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2018, 11:47

      зачем Зениту свои воспитанники они будут держать до последнего самоучек типа Лодыгина и Лунёва

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Garrincha58 5 октября 2018, 12:13

      Если я не ошибаюсь то у Лодыгина заканчивается контракт ..сомневаюсь что будут продлевать..

      2
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Garrincha58 5 октября 2018, 14:08

      ну ладно Лодыгин самоучка, у Лунева-то торпедовская школа, не?..

      0
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