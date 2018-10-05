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  • Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос»

Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос»

5 октября 2018, 11:36
8

Вратарь «Зенита» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды в ХИКе, не торопится говорить о своем возвращении в российский клуб.

– Как празднуют чемпионство в Финляндии?

– Пока еще никак. У нас осталось три матча – это месяц. Все празднования будут после завершения сезона. Будет банкет, тогда и узнаем, как отмечают чемпионство.

– Но в раздевалке сразу после золотого матча с «Ильвесом» было празднование?

– Это просто эмоции. Покричали по-фински, что есть только один клуб – это ХИК. Ну и то, что мы чемпионы. Я был счастлив, что выиграл первый трофей в профессиональном футболе, лично участвовал в этом, прикладывал все силы. Доволен этим сезоном, но это только начало.

– Вы до сих пор принадлежите «Зениту». Какие планы на будущее?

– Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно доиграть этот месяц, а потом посмотрим.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ХИК Зенит Рудаков Максим
Комментарии (8)
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Garrincha58
1538729255
зачем Зениту свои воспитанники они будут держать до последнего самоучек типа Лодыгина и Лунёва
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Рубик Докоян
1538729396
Васютин не стал возвращаться и полировать лавку или играть в "Зените"-2 и ушёл на полноценный контракт в норвежский клуб. Скорей всего так и поступит Рудаков. У него перед глазами есть пример других вратарей, которые по большей части сидят на лавке, а не играют...
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Фотон
1538730981
А зачем возвращаться? В Зените Лунев, сейчас основной вратарь сборной. Значит, лавка. А рядышком, в Финляндии, постоянная практика в играх. Все, как говорится, хорошо и игра постоянно и до родного дома близко.
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Grey33
1538732520
Можно и вернуться. У Зенита сейчас нет полноценного второго вратаря. Если на зимних сборах доказать Семаку, что ты лучше Лодыркина и Миши, почему нет?
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Обер-КанцлерЪ
1538755799
Покричал, "что есть только один клуб – это ХИК" ? Ну и сиди там до пенсии тогда. Не забывай свои корни.
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zigbert
1538820067
В ХИКе Рудаков основной вратарь ,в Зените смотреть игру придется со скамейки запасных.
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