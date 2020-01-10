Вратарь «Зенита» Рудаков может перейти в «Ростов»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что голкипер «Зенита» Максим Рудаков близок к переходу в «Ростов».
«Максим Рудаков переходит из «Зенита» в «Ростов». Последние годы молодой голкипер играл в финском клубе ХИК, где был на хорошем счету. Сейчас аренда подошла к концу, игрок вернулся в Питер. Предстоит переезд в Ростов, условия – полноценный трансфер», – написал Егоров в своем телеграме.
- 31 декабря Рудаков вернулся из ХИКа, где играл в аренде.
- 23-летний голкипер провел за финский клуб 77 матчей.
- Рыночная стоимость Рудакова – 300 тысяч евро.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова