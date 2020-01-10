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Вратарь «Зенита» Рудаков может перейти в «Ростов»

10 января 2020, 12:22
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Журналист Сергей Егоров сообщил, что голкипер «Зенита» Максим Рудаков близок к переходу в «Ростов».

«Максим Рудаков переходит из «Зенита» в «Ростов». Последние годы молодой голкипер играл в финском клубе ХИК, где был на хорошем счету. Сейчас аренда подошла к концу, игрок вернулся в Питер. Предстоит переезд в Ростов, условия – полноценный трансфер», – написал Егоров в своем телеграме.

  • 31 декабря Рудаков вернулся из ХИКа, где играл в аренде.
  • 23-летний голкипер провел за финский клуб 77 матчей.
  • Рыночная стоимость Рудакова – 300 тысяч евро.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Рудаков Максим
Комментарии (1)
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ilichkadr
1578652719
Похоже, что возрастного Песьякова скоро сбагрят за ненадобностью.
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