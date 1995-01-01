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    Вратарь «Зенита» Рудаков может перейти в «Ростов»

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что голкипер «Зенита» Максим Рудаков близок к переходу в «Ростов».

    «Максим Рудаков переходит из «Зенита» в «Ростов». Последние годы молодой голкипер играл в финском клубе ХИК, где был на хорошем счету. Сейчас аренда подошла к концу, игрок вернулся в Питер. Предстоит переезд в Ростов, условия – полноценный трансфер», – написал Егоров в своем телеграме.

    • 31 декабря Рудаков вернулся из ХИКа, где играл в аренде.
    • 23-летний голкипер провел за финский клуб 77 матчей.
    • Рыночная стоимость Рудакова – 300 тысяч евро.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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