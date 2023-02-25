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  • Рудаков: «За последний год цены на все в Финляндии выросли процентов на 20»

Рудаков: «За последний год цены на все в Финляндии выросли процентов на 20»

25 февраля 2023, 09:26

Вратарь «Хонки» Максим Рудаков ответил на вопросы о жизни в Финляндии.

– Что тебе больше всего нравится в Финляндии?

– Уровень жизни очень хороший. Всe комфортно, всe для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть. Но получается так, что совмещаю приятное с полезным.

Да, есть вопросы, которые надо решать. В больших клубах за тебя всe делают – заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и так далее.

А тут сам этим всем занимаешься. У меня нет с этим проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают. Если агент не поможет, сложно приходится.

– Живeте в Хельсинки?

– Формально в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут.

Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы – 10 минут. Позавтракал и пошeл тренироваться.

Я ещe в ХИКе понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки.

– Что по ценам?

– Не скажу, что дорого. Нормально. На еду хватает, ха-ха. Но за последний год цены процентов на 20 выросли. Не только на продукты – плюс-минус на всe.

– Когда Васютин играл в Норвегии, они мотались за покупками в Швецию.

– Он рассказывал. Финляндия в этом плане не сравнится с Норвегией.

– А налоги большие?

– Немаленькие. Но система налогообложения тут гибкая – зависит от размера доходов. Я отдаю 30 процентов.

– Бюрократия есть?

– Чтобы подать документы на рабочую визу, нужно было найти и заполнить анкеты на сайте, собрать кучу документов.

Но у меня с этим особых проблем не возникло. Спокойно разбираюсь со всеми вопросами: визы, страховки, налоги.

  • 27-летний Рудаков – воспитанник «Зенита».
  • «Хонка» арендовала его у «Ростова».
  • Голкипер играет за финский клуб с декабря 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Европа Хонка Рудаков Максим
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