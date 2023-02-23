Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии

Вратарь финской «Хонки» Максим Рудков рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии.

— Какой средний уровень зарплат в финском футболе? Слышал про 2–3 тысячи евро в месяц.

— Плюс-минус так и есть. Мы не берeм ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — 2–3 тысячи, наверное.

— Это уровень ФНЛ или нижней половины РПЛ?

— Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно Первая лига.

Рудаков – воспитанник «Зенита».

Вратарь принадлежит «Ростову».

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