Хавбек «Енисея» Алиев заинтересовал клубы РФПЛ

Полузащитник «Енисея» Азер Алиев заявил, что может продолжить карьеру в РФПЛ.

Стоит отметить, что у 23-летнего россиянина подошел к концу контракт к клубом из Красноярска.

«Агента у меня нет, поэтому все переговоры идут через меня. Уже есть интерес со стороны клубов РФПЛ, но сейчас не готов назвать команды, все пока лишь в стадии переговоров. Не исключаю также варианта остаться и в родном клубе, которому отдал пять лет.

Конечно, хотелось бы попробовать себя на новом уровне, готов и дальше рассматривать предложения. Для меня важно, чтобы главный тренер доверял и я получал постоянную игровую практику, прогрессировал», – сказал Алиев.

В минувшем сезоне ФНЛ Алиев провел 32 матча, в которых отметился тремя голами.