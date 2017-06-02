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    Хавбек «Енисея» Алиев заинтересовал клубы РФПЛ

    Полузащитник «Енисея» Азер Алиев заявил, что может продолжить карьеру в РФПЛ.

    Стоит отметить, что у 23-летнего россиянина подошел к концу контракт к клубом из Красноярска.

    «Агента у меня нет, поэтому все переговоры идут через меня. Уже есть интерес со стороны клубов РФПЛ, но сейчас не готов назвать команды, все пока лишь в стадии переговоров. Не исключаю также варианта остаться и в родном клубе, которому отдал пять лет.

    Конечно, хотелось бы попробовать себя на новом уровне, готов и дальше рассматривать предложения. Для меня важно, чтобы главный тренер доверял и я получал постоянную игровую практику, прогрессировал», – сказал Алиев.

    В минувшем сезоне ФНЛ Алиев провел 32 матча, в которых отметился тремя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 18:26
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