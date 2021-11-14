Боков, Фукс, Бохинен – в основе ЦСКА на матч с «Уфой»; Ботака-Иобома, Алиев, Урунов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между ЦСКА и «Уфой».

ЦСКА: Боков, Фернандес, Фукс, Васин, Набабкин, Щенников, Бистрович, Обляков, Бохинен, Кучаев, Чалов.

Запасные: Шайхутдинов, Дзагоев, Каптилович, Ермаков, Дауров.

«Уфа»: Кузнецов, Алиев, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Касинтура, Камилов, Мрзляк, Урунов, Кротов, Саплинов.

Запасные: Кукушкин, Никитин, Сухов, Милетич, Иванов, Голубев, Фищенко, Ахатов, Халилов.