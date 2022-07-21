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    Азер Алиев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Азер
    Отчество Илгар Оглы
    Фамилия Алиев
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 мая 1994 (28 лет)
    Рост 168
    Вес 62
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 100' -123' Рапид (Вена) 2:0 Нефтчи (Баку)
    04.08.2022 77' -90' Нефтчи (Баку) 2:1 Рапид (Вена)
    28.07.2022 Был в запасе Нефтчи (Баку) 3:0 Арис (Лимассол)
    21.07.2022 Был в запасе Арис (Лимассол) 2:0 Нефтчи (Баку)
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