Азер Алиев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Азер
|Отчество
|Илгар Оглы
|Фамилия
|Алиев
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|62
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Азер
|Отчество
|Илгар Оглы
|Фамилия
|Алиев
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|100' -123'
|Рапид (Вена)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|04.08.2022
|77' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:1
|Рапид (Вена)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Арис (Лимассол)
|2:0
|Нефтчи (Баку)