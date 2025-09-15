Введите ваш ник на сайте
Нефтехимик - Енисей: онлайн-трансляция 15 сентября 2025

Нефтехимик
15.09.2025, понедельник, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
- : -
Не начался
Енисей
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Нефтехимик
Енисей
«Факел» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025
24 августа, 16:50
«Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 17:50
«Факел» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70
23 августа, 07:28
«Черноморец» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.72
22 августа, 08:44
Филимонов назвал идеального тренера для «Спартака»
21 августа, 12:20
«Факел» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025
24 августа, 16:50
«Факел» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70
23 августа, 07:28
«Нефтехимик» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 16:50
«Нефтехимик» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 12.00
16 августа, 15:48
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025
10 августа, 12:50
«Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 17:50
«Черноморец» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.72
22 августа, 08:44
Филимонов назвал идеального тренера для «Спартака»
21 августа, 12:20
Названы 4 претендента на пост главного тренера «Торпедо»
19 августа, 15:23
«Арсенал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 17:50
Россия. PARI Первая лига
Последние матчи
Все
Нефтехимик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 2
16.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Спартак К
1 : 1
03.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 2
16.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Ротор
0 : 0
04.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Енисей
1 : 2
27.07.2025
СКА-Хабаровск
