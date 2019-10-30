Полузащитник «Уфы» Алиев с ноги открыл дверь в микст-зону после поражения от ЦСКА

Вот гнида, нахрен таких кривоногих легов брать, пускай эта девица у себя на родине психует и ломает, тварь
Футболистам «Уфы» запретили общаться со СМИ после матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА (0:1). Тем не менее, полузащитник Азер Алиев прошел на выход со стадиона через микст-зону.
Дверь в смешанную зону Алиев открыл ногой. Уфимцы последний раз побеждали 25 сентября – в 1/16 финала Кубка России против «Чайки».
- ЦСКА впервые в октябре победил в официальной игре.
- В РПЛ москвичи идут на пятом месте.
- «Уфа» занимает 11 место.