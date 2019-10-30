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    Полузащитник «Уфы» Алиев с ноги открыл дверь в микст-зону после поражения от ЦСКА

    Футболистам «Уфы» запретили общаться со СМИ после матча 1/8 финала Кубка России против ЦСКА (0:1). Тем не менее, полузащитник Азер Алиев прошел на выход со стадиона через микст-зону.

    Дверь в смешанную зону Алиев открыл ногой. Уфимцы последний раз побеждали 25 сентября – в 1/16 финала Кубка России против «Чайки».

    • ЦСКА впервые в октябре победил в официальной игре.
    • В РПЛ москвичи идут на пятом месте.
    • «Уфа» занимает 11 место.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.10.2019 23:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +183

      Олег1204 1 час назад

      Вот гнида, нахрен таких кривоногих легов брать, пускай эта девица у себя на родине психует и ломает, тварь

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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 2 часа назад

      Спад у команды, у всех бывает...

      0
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      Рейтинг: +932

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Рэмбо, блин, финал Лиги Чемпионов проиграл...

      0
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      Рейтинг: +2596

      JTherry 2 часа назад

      тот самый Азер, который вышел один на один с Помазуном и попал в него...) не забиваешь ты, забивают тебе

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