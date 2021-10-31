Алиев, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Ахматом»; Шелия, Лысцов, Карапузов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ахматом».

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Иванов, Кротов, Камилов, Саплинов.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Карапузов, Харин, Конате.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Уткин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Себаи.

Матч начнется в 14:00 по Москве.