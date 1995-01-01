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    Алиев, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Ахматом»; Шелия, Лысцов, Карапузов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ахматом».

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Иванов, Кротов, Камилов, Саплинов.

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Карапузов, Харин, Конате.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Уткин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Себаи.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14075

      paracetamol 1 час назад

      Ахмат может хрюшек на 10-е место отправить.

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