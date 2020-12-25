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    «Уфа» расторгла контракт с Алиевым

    Полузащитник Азер Алиев покинул «Уфу» на правах свободного агента.

    Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

    «Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в официальном заявлении.

    • Алиев выступал за «Уфу» с августа 2018 года.
    • В активе хавбека два гола и два ассиста в 52 матчах.
    • Соглашение между игроком и клубом было рассчитано до конца текущего сезона.

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    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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      AZ 1 час назад

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