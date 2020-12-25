«Уфа» расторгла контракт с Алиевым

Бесполезный потому что...
Полузащитник Азер Алиев покинул «Уфу» на правах свободного агента.
Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в официальном заявлении.
- Алиев выступал за «Уфу» с августа 2018 года.
- В активе хавбека два гола и два ассиста в 52 матчах.
- Соглашение между игроком и клубом было рассчитано до конца текущего сезона.
Азер Алиев покидает ФК «Уфа»По обоюдному согласию сторон Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Азером Алиевым.Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/w42OiC026C— ФК УФА (@UfaFc) December 25, 2020