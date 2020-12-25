«Уфа» расторгла контракт с Алиевым

Полузащитник Азер Алиев покинул «Уфу» на правах свободного агента.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в официальном заявлении.

Алиев выступал за «Уфу» с августа 2018 года.

В активе хавбека два гола и два ассиста в 52 матчах.

Соглашение между игроком и клубом было рассчитано до конца текущего сезона.