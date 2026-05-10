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«Енисей» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 3.85

10 мая 2026 9:12
Енисей - Арсенал
11 мая 2026, понедельник 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 33 тур
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3.85
Победа «Енисея» с форой (-1)
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11 мая состоится матч 33-го тура российской Первой лиги, в котором красноярский «Енисей» примет тульский «Арсенал». Хозяева ведут борьбу за попадание в стыковые матчи и набрали фантастический ход в атаке, тогда как гости застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без особой мотивации. Встреча обещает пройти под диктовку более заряженного и уверенного в себе «Енисея».

«Енисей»

Красноярцы поймали кураж и демонстрируют, пожалуй, лучший футбол в лиге на текущем отрезке. Команда одержала 4 победы подряд дома и выдала серию с 13 забитыми мячами в 5 последних встречах – это в среднем 2,60 гола за игру. Андрей Окладников с 11 мячами в 30 матчах возглавляет атаку и стабильно пополняет голевой счeт. При этом оборона также заслуживает похвалы: всего 3 пропущенных мяча на той же дистанции (0,60 в среднем). Поражение от «Факела» (0:2) в прошлом туре стало досадной осечкой, но до этого «Енисей» выдал феерические победы над «Соколом» (4:0), «Челябинском» (3:0) и «Чайкой» (4:1). Команда забивает в 10 из 12 последних матчей и явно нацелена на стыки.

«Арсенал Тула»

Туляки откровенно доигрывают сезон. Три ничьи подряд – против «Ротора» (2:2), «Спартака Кострома» (1:1) и «Челябинска» (0:0) – говорят о нехватке победного настроя. В последних 5 играх команда забила всего 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустила 6 (1,20). Лучший бомбардир Даниил Пенчиков с 5 голами в 29 матчах не впечатляет результативностью. Оборона «Арсенала» пропускает в 16 из 18 последних встреч – это худший показатель надeжности среди команд середины таблицы. Туляки исправно дают соперникам шансы у своих ворот и не демонстрируют организованной игры на выезде.

Факты о командах:

«Енисей»

  • Победная серия из 4 домашних матчей
  • Забивает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру
  • Забивает «Арсеналу» в 3 последних очных матчах

«Арсенал Тула»

  • Ничейная серия из 3 матчей
  • Пропускает в 16 из 18 последних встреч
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Без турнирной мотивации – 12-е место

История противостояний

  • «Енисей» забивает в 3 последних очных матчах
  • Последняя встреча: ничья в Туле (2:2)
  • В Красноярске «Енисей» выиграл предыдущий матч (2:0)

Прогноз на матч «Енисей» – «Арсенал Тула»

Разница в мотивации и текущей форме колоссальна. «Енисей» борется за стыки, громит соперников дома и забивает пачками. «Арсенал» откровенно доигрывает сезон, пропускает почти в каждом матче и не показывает внятной игры в обороне. Учитывая, что красноярцы выиграли 4 последних домашних встречи и забивают тулякам в трeх очных матчах подряд, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с как минимум двумя забитыми мячами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Енисея» с форой (-1) – коэффициент 3.85
  • Индивидуальный тотал «Енисея» больше 1,5

3.85
Победа «Енисея» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Арсенал Енисей
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