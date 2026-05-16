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  • «Торпедо» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

«Торпедо» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

16 мая, 18:20
Торпедо
16.05.2026, суббота, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
29' Г. Шевченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
81
Родион Печура
АП
7
Андреа Чуканов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
25
Никита Шершов
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Лука Раткович
ЦФ
4-1-2-2-1
86
Корец
4
Савичев
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
5
Москвичев
27
Орехов
47
Уткин
83
Ищенко
17
Берковский
10
Цыпченко
3-3-4
50
Шамов
25
Эмерсон
55
Богатырев
33
Масловский
6
Батырев
18
Надольский
7
Чуканов
11
Хашкулов
8
Канаплин
43
Гилязетдинов
81
Печура
5
Москвичев
97
Чурич
97
Чурич
5
Москвичев
47
Уткин
33
Камара
33
Камара
47
Уткин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
83
Ищенко
73
Шитов
73
Шитов
83
Ищенко
50
Шамов
23
Антипин
23
Антипин
50
Шамов
18
Надольский
77
Огиенко
77
Огиенко
18
Надольский
Кенфак
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
Кенфак
6
Батырев
14
Кенфак
14
Кенфак
6
Батырев
81
Печура
27
Раткович
27
Раткович
81
Печура
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
25
Никита Шершов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Остались в запасе
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
25
Никита Шершов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Торпедо - Енисей
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Енисея», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Енисей»

«Торпедо» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Торпедо
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