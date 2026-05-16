16.05.2026, суббота, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-2-2-1
86
Корец
4
Савичев
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
5
Москвичев
27
Орехов
47
Уткин
83
Ищенко
17
Берковский
10
Цыпченко
3-3-4
50
Шамов
25
Эмерсон
55
Богатырев
33
Масловский
6
Батырев
18
Надольский
7
Чуканов
11
Хашкулов
8
Канаплин
43
Гилязетдинов
81
Печура
5
Москвичев
97
Чурич
97
Чурич
5
Москвичев
47
Уткин
33
Камара
33
Камара
47
Уткин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
83
Ищенко
73
Шитов
73
Шитов
83
Ищенко
50
Шамов
23
Антипин
23
Антипин
50
Шамов
18
Надольский
77
Огиенко
77
Огиенко
18
Надольский
Кенфак
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
Кенфак
6
Батырев
14
Кенфак
14
Кенфак
6
Батырев
81
Печура
27
Раткович
27
Раткович
81
Печура
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
25
Никита Шершов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Остались в запасе
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
25
Никита Шершов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Торпедо - Енисей
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Енисея», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»