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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 01 сентября 2011
Торпедо
01.09.2011, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
Урал
32'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Урал
+1
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Б. Петрович
Замена
А. Кацалапов
️️️️
Е. Ятченко
Замена
А. Васильев
️️️️
Э. Зураев
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Желтая карточка
Д. Тумасян
Желтая карточка
Е. Ятченко
Замена
В. Хозин
️️️️
М. Мищенко
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Рылов
Замена
В. Бондаренко
️️️️
А. Намашко
Желтая карточка
А. Намашко
Желтая карточка
Д. Дорожкин
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-4-1-1
0
Клевинскас
6
Малыгин
29
Мищенко
26
Чернышов
7
Зураев
6
Намашко
20
Стеклов
7
Белоусов
10
Рылов
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
3-3-2-1
22
Кот
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
97
Ятченко
25
Бочков
4
Дранников
14
Семакин
11
Петрович
91
Заболотный
10
Рылов
27
Иванов
27
Иванов
10
Рылов
29
Мищенко
2
Хозин
2
Хозин
29
Мищенко
7
Зураев
8
Васильев
8
Васильев
7
Зураев
6
Намашко
81
Бондаренко
81
Бондаренко
6
Намашко
97
Ятченко
34
Кацалапов
34
Кацалапов
97
Ятченко
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
11
Петрович
10
Лунгу
10
Лунгу
11
Петрович
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
Остались в запасе
Торпедо
Урал
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Торпедо - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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