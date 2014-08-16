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Расписание матчей
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Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 16 августа 2014
Урал
16.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
73'
А. Пугин
90'
С. Оттесен (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Торпедо
90'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Оттесен
89'
Замена
И. Князев
️️️️
С. Фомин
Желтая карточка
Г. Асеведо
88'
Желтая карточка
А. Данцев
87'
79'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
Д. Стеванович
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Подберезкин
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Пугин
Пас отдал
А. Кокошка
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Ч. Лунгу
68'
62'
Замена
А. Пугин
️️️️
М. Багаев
Пенальти не реализован!
Г. Асеведо
57'
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Сапета
54'
Желтая карточка
А. Оганесян
53'
Желтая карточка
А. Сапета
51'
24'
Желтая карточка
Д. Стеванович
5'
Желтая карточка
А. Кокошка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
30
Герсон Асеведо
(К)
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
(К)
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ПЗ
71
Михаил Багаев
ЛП
3
Адам Кокошка
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦП
77
Александр Салугин
ПП
16
Далибор Стеванович
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-4-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Фонтанелло
6
Оттесен
2
Хозин
30
Асеведо
28
Оганесян
41
Сапета
92
Подберезкин
10
Лунгу
21
Ерохин
4-1-4-1
30
Жевнов
99
Новосельцев
44
Рыков
4
Айдов
8
Тесак
3
Кокошка
77
Салугин
4
Фомин
99
Шевченко
71
Багаев
16
Стеванович
41
Сапета
10
Фидлер
10
Фидлер
41
Сапета
92
Подберезкин
16
Ставпец
16
Ставпец
92
Подберезкин
10
Лунгу
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Лунгу
4
Фомин
15
Князев
15
Князев
4
Фомин
71
Багаев
17
Пугин
17
Пугин
71
Багаев
16
Стеванович
40
Кулешов
40
Кулешов
16
Стеванович
Остались в запасе
Урал
Торпедо
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Александр Тарханов
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Остались в запасе
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Урал - Торпедо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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