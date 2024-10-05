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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 05 октября 2024
Урал
05.10.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
16'
М. Секулич
90+6'
Р. Нетфуллин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Торпедо
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
С. Бегич
90'
+5
Замена
И. Чудин
️️️️
Т. Аюпов
88'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
М. Секулич
82'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Ф. Сунгатулин
82'
82'
Замена
Ю. Коледин
️️️️
Г. Шевченко
Желтая карточка
Т. Аюпов
72'
68'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Мишкич
65'
63'
Желтая карточка
С. Бородин
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
47'
Замена
М. Бардачев
️️️️
Е. Мосин
46'
46'
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
В. Галкин
46'
Замена
И. Манелов
️️️️
М. Максимов
ГОЛ! 1:0!
М. Секулич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-4-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
24
Филипенко
2
Бегич
14
Мосин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Секулич
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
90
Галкин
17
Горбунов
21
Максимов
14
Мосин
53
Бардачев
53
Бардачев
14
Мосин
8
Аюпов
27
Чудин
27
Чудин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
4
Юсупов
4
Юсупов
6
Сунгатулин
10
Секулич
10
Бикфалви
10
Бикфалви
10
Секулич
33
Мишкич
11
Ионов
11
Ионов
33
Мишкич
99
Шевченко
3
Коледин
3
Коледин
99
Шевченко
90
Галкин
33
Камара
33
Камара
90
Галкин
21
Максимов
2
Манелов
2
Манелов
21
Максимов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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