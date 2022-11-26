Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 26 ноября 2022
Торпедо
26.11.2022, суббота, 16:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Урал
78'
Д. Лаптев
54'
Э. Бикфалви (П)
74'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Урал
90'
+4
Желтая карточка
И. Помазун
84'
Замена
И. Быковский
️️️️
Э. Бикфалви
ГОЛ! 1:2!
Д. Лаптев
Пас отдал
И. Енин
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Егорычев
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Д. Караев
73'
Замена
️️️️
И. Смольников
73'
Замена
И. Кутепов
️️️️
О. Кожемякин
72'
70'
Замена
️️️️
И. Сиссе
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Бикфалви
Замена
А. Симонян
️️️️
М. Чурич
46'
Замена
А. Орехов
️️️️
М. Каймаков
46'
46'
Замена
️️️️
Л. Ранджелович
20'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
3'
Желтая карточка
Л. Ранджелович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Михаил Каймаков
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Урал
1
Давыд Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Олег Шатов
ЦП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Бабурин
44
Самсонов
22
Кожемякин
65
Шапич
8
Смольников
97
Чурич
35
Енин
52
Нетфуллин
10
Каймаков
10
Караев
10
Лаптев
4-2-2-2
1
Помазун
15
Кулаков
24
Филипенко
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
75
Сиссе
18
Газинский
5
Егорычев
77
Ранджелович
10
Бикфалви
22
Кожемякин
2
Кутепов
2
Кутепов
22
Кожемякин
10
Каймаков
27
Орехов
27
Орехов
10
Каймаков
97
Чурич
10
Симонян
10
Симонян
97
Чурич
10
Караев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Караев
10
Бикфалви
94
Быковский
94
Быковский
10
Бикфалви
Остались в запасе
Торпедо
Урал
56
Александр Довбня
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Давыд Алексеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давыд Алексеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Торпедо - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Арена-Химки
Новости команд
Все
Торпедо
Урал
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+