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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 11 марта 2023
Торпедо
11.03.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Урал
65'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Урал
90'
+2
Замена
Е. Татаринов
️️️️
А. Каштанов
90'
+2
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Д. Мишкич
86'
Замена
С. Бегич
️️️️
Э. Бикфалви
79'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Д. Кулаков
Замена
Жажа
️️️️
Д. Караев
78'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Савич
78'
77'
Желтая карточка
Д. Кулаков
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Влут
Замена
М. Каймаков
️️️️
Й. Рейна
61'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Кухарчук
61'
60'
Желтая карточка
Д. Мишкич
53'
Желтая карточка
А. Каштанов
46'
Замена
А. Юшин
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Е. Прошкин
️️️️
Р. Юзепчук
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
11
Жажа
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Довбня
55
Шляков
22
Кожемякин
44
Журавлев
77
Юзепчук
6
Савич
52
Нетфуллин
44
Кухарчук
23
Стефанович
10
Рейна
10
Караев
4-2-2-2
1
Помазун
15
Кулаков
24
Филипенко
25
Эмерсон
22
Бевеев
33
Мишкич
5
Егорычев
77
Ранджелович
10
Бикфалви
79
Каштанов
20
Влут
77
Юзепчук
28
Прошкин
28
Прошкин
77
Юзепчук
44
Кухарчук
7
Рязанцев
7
Рязанцев
44
Кухарчук
10
Рейна
10
Каймаков
10
Каймаков
10
Рейна
10
Караев
11
Жажа
11
Жажа
10
Караев
6
Савич
10
Лебеденко
10
Лебеденко
6
Савич
15
Кулаков
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
15
Кулаков
10
Бикфалви
2
Бегич
2
Бегич
10
Бикфалви
33
Мишкич
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
33
Мишкич
77
Ранджелович
7
Юшин
7
Юшин
77
Ранджелович
79
Каштанов
10
Татаринов
10
Татаринов
79
Каштанов
Остались в запасе
Торпедо
Урал
23
Егор Бабурин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Торпедо - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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