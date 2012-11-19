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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 19 ноября 2012
Торпедо
19.11.2012, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 3
Завершен
Урал
1'
Л. Тесак
44'
Э. Гаурачс
4'
А. Кобялко
45'
С. Гогниев
78'
А. Ревякин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Урал
90'
+1
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Кобялко
89'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Данцев
Замена
Д. Кортава
️️️️
М. Федоров
86'
78'
ГОЛ! 2:3!
А. Ревякин
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
68'
60'
Желтая карточка
Б. Петрович
Желтая карточка
А. Епифанов
56'
53'
Желтая карточка
Г. Асеведо
46'
Замена
Б. Петрович
️️️️
А. Кацалапов
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Гогниев
ГОЛ! 2:1!
Э. Гаурачс
44'
14'
Желтая карточка
А. Кацалапов
4'
ГОЛ! 1:1!
А. Кобялко
ГОЛ! 1:0!
Л. Тесак
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Лунев
14
Епифанов
6
Шумейко
29
Мищенко
44
Самсонов
8
Тесак
18
Федоров
20
Стеклов
18
Газинский
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
3-3-2-2
22
Кот
7
Данцев
25
Ревякин
16
Вьештица
34
Кацалапов
25
Бочков
4
Дранников
14
Семакин
30
Асеведо
2
Гогниев
22
Кобялко
18
Федоров
34
Кортава
34
Кортава
18
Федоров
34
Кацалапов
11
Петрович
11
Петрович
34
Кацалапов
7
Данцев
63
Рыжов
63
Рыжов
7
Данцев
22
Кобялко
17
Бирюков
17
Бирюков
22
Кобялко
Остались в запасе
Торпедо
Урал
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
99
Дмитрий Арапов
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
15
Евгений Андреев
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Торпедо - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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