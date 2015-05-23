Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 23 мая 2015
Торпедо
23.05.2015, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Урал
29'
У. Виейра (П)
57'
Д. Стеванович
63'
У. Виейра (П)
2'
П. Фонтанелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Урал
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Стеванович
78'
Травма
Д. Стеванович
76'
69'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Ф. Смолов
66'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Замена
А. Смарасон
️️️️
У. Виейра
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
У. Виейра
63'
59'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
К. Ярошенко
Замена
Р. Мирзов
️️️️
С. Зенев
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Стеванович
Пас отдал
В. Стеклов
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Виейра
29'
28'
Замена
Д. Арапов
️️️️
Г. Асеведо
26'
Красная карточка
Н. Заболотный
20'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Желтая карточка
А. Кацалапов
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Фонтанелло
Пас отдал
В. Хозин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
20
Сергей Зенев
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
17
Алексей Пугин
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
(К)
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
17
Тигиев
44
Рыков
5
Микуцкис
34
Кацалапов
16
Стеванович
20
Зенев
20
Стеклов
14
Путило
17
Пугин
10
Угу Виейра
4-1-3-1-1
12
Заболотный
13
Марков
15
Новиков
14
Фонтанелло
2
Хозин
92
Емельянов
41
Сапета
30
Асеведо
99
Ярошенко
16
Ставпец
90
Смолов
16
Стеванович
4
Фомин
4
Фомин
16
Стеванович
10
Угу Виейра
4
Смарасон
4
Смарасон
10
Угу Виейра
20
Зенев
27
Мирзов
27
Мирзов
20
Зенев
30
Асеведо
99
Арапов
99
Арапов
30
Асеведо
99
Ярошенко
10
Лунгу
10
Лунгу
99
Ярошенко
90
Смолов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
90
Смолов
Остались в запасе
Торпедо
Урал
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
17
Денис Фомин
ЦЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Торпедо - Урал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:15 (прямая)
Новости команд
Все
Торпедо
Урал
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
Вчера, 10:15
5
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
Вчера, 10:15
5
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+