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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 13 августа 2012
Урал
13.08.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо
28'
А. Ойеволе
90+1'
Г. Асеведо
90+2'
Д. Тумасян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Торпедо
Желтая карточка
Г. Асеведо
90'
+2
Замена
Д. Матюгин
️️️️
А. Кобялко
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Тумасян
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Г. Асеведо
90'
+1
Замена
М. Вьештица
️️️️
А. Бочков
84'
82'
Замена
Е. Андреев
️️️️
В. Стеклов
79'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Чухлей
78'
Желтая карточка
А. Чухлей
76'
76'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Н. Безлихотнов
69'
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Большаков
Желтая карточка
А. Новиков
63'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
И. Кухарчук
63'
Желтая карточка
А. Ойеволе
59'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Большаков
ГОЛ! 1:0!
А. Ойеволе
28'
24'
Желтая карточка
А. Молодцов
20'
Желтая карточка
В. Шумейко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Урал
70
Александр Котляров
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
45
Денис Матюгин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
3-3-1-2-1
22
Кот
15
Новиков
58
Ойеволе
34
Тумасян
70
Сафрониди
25
Бочков
20
Чухлей
14
Семакин
13
Щаницин
44
Кухарчук
22
Кобялко
3-2-3-1-1
0
Клевинскас
27
Молодцов
6
Шумейко
29
Мищенко
9
Большаков
8
Тесак
7
Бояринцев
18
Газинский
20
Стеклов
90
Безлихотнов
32
Козлов
22
Кобялко
45
Матюгин
45
Матюгин
22
Кобялко
20
Чухлей
34
Кацалапов
34
Кацалапов
20
Чухлей
25
Бочков
16
Вьештица
16
Вьештица
25
Бочков
44
Кухарчук
30
Асеведо
30
Асеведо
44
Кухарчук
20
Стеклов
15
Андреев
15
Андреев
20
Стеклов
90
Безлихотнов
44
Самсонов
44
Самсонов
90
Безлихотнов
9
Большаков
87
Родин
87
Родин
9
Большаков
Остались в запасе
Урал
Торпедо
70
Александр Котляров
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
89
Антон Рудаков
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
99
Евгений Савин
ЦФ
Остались в запасе
89
Антон Рудаков
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Урал - Торпедо
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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