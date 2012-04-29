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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 29 апреля 2012
Торпедо
29.04.2012, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, группа A, 49 тур
2 : 6
Завершен
Урал
16'
Н. Саталкин
74'
И. Родин (П)
10'
М. Вьештица
22'
С. Гогниев
53'
М. Вьештица
58'
С. Ткачев
80'
С. Гогниев
89'
Э. Манучарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Урал
ГОЛ! 2:6!
Э. Манучарян
Замена
А. Еркин
️️️️
Н. Саталкин
Замена
Д. Матюгин
️️️️
С. Гогниев
ГОЛ! 2:5!
С. Гогниев
ГОЛ с пенальти! 2:4!
И. Родин
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
М. Зиновьев
️️️️
А. Рылов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 1:4!
С. Ткачев
Красная карточка
Д. Большаков
Замена
И. Родин
️️️️
А. Намашко
ГОЛ! 1:3!
М. Вьештица
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Горбатенко
Замена
Е. Андреев
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
А. Бочков
ГОЛ! 1:2!
С. Гогниев
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Вьештица
Замена
Д. Яшин
️️️️
И. Кот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
10
Артим Полозани
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
45
Денис Матюгин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-4-2
0
Клевинскас
7
Зураев
20
Столяренко
29
Мищенко
9
Большаков
20
Стеклов
7
Белоусов
6
Намашко
10
Рылов
87
Саталкин
90
Безлихотнов
4-1-2-2-1
22
Кот
34
Кацалапов
16
Вьештица
34
Тумасян
7
Данцев
25
Бочков
11
Петрович
42
Кириллов
16
Ставпец
23
Горбатенко
2
Гогниев
90
Безлихотнов
15
Андреев
15
Андреев
90
Безлихотнов
10
Рылов
5
Зиновьев
5
Зиновьев
10
Рылов
6
Намашко
87
Родин
87
Родин
6
Намашко
87
Саталкин
33
Еркин
33
Еркин
87
Саталкин
2
Гогниев
45
Матюгин
45
Матюгин
2
Гогниев
22
Кот
16
Яшин
16
Яшин
22
Кот
23
Горбатенко
11
Ткачев
11
Ткачев
23
Горбатенко
11
Петрович
10
Манучарян
10
Манучарян
11
Петрович
Остались в запасе
Торпедо
Урал
10
Артим Полозани
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
10
Артим Полозани
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
Остались в запасе
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Торпедо - Урал
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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