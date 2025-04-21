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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Урал
Торпедо - Урал: обзор матча 21 апреля 2025
Торпедо
21.04.2025, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Урал
19'
Й. Гузман
62'
Ю. Железнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Урал
89'
Замена
Н. Морозов
️️️️
Е. Мосин
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
И. Манелов
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
76'
Замена
И. Чудин
️️️️
С. Бессмертный
76'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
М. Бевеев
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Юшин
70'
Замена
Алессон
️️️️
Г. Алыкулов
70'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Й. Гузман
70'
Вторая желтая
С. Бородин
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Железнов
55'
Желтая карточка
А. Егорычев
49'
Желтая карточка
Итало
46'
Замена
️️️️
Т. Аюпов
46'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
И. Ишков
41'
Желтая карточка
М. Бевеев
Желтая карточка
С. Бородин
32'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гузман
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
7
Александр Юшин
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
3-2-1-3-1
95
Волков
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
26
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
11
Алыкулов
10
Гузман
2
Манелов
7
Юшин
3-4-1-1-1
57
Селихов
22
Бевеев
16
Итало
2
Бегич
80
Бессмертный
8
Аюпов
6
Сунгатулин
14
Мосин
5
Егорычев
97
Ишков
20
Марков
10
Гузман
15
Данилкин
15
Данилкин
10
Гузман
2
Манелов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
2
Манелов
7
Юшин
17
Горбунов
17
Горбунов
7
Юшин
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
22
Бевеев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Бевеев
80
Бессмертный
27
Чудин
27
Чудин
80
Бессмертный
14
Мосин
18
Морозов
18
Морозов
14
Мосин
97
Ишков
14
Железнов
14
Железнов
97
Ишков
Остались в запасе
Торпедо
Урал
16
Виталий Ботнарь
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Торпедо - Урал
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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