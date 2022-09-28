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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 28 сентября 2022
Урал
28.09.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
1'
А. Каштанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Торпедо
Замена
Е. Филипенко
️️️️
Р. Влут
83'
80'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Караев
75'
Замена
️️️️
М. Чурич
75'
Замена
И. Енин
️️️️
О. Кожемякин
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
И. Быковский
73'
68'
Желтая карточка
Д. Караев
Желтая карточка
И. Быковский
65'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Л. Ранджелович
62'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
61'
Замена
️️️️
Ю. Газинский
61'
Желтая карточка
С. Бегич
56'
46'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Самсонов
37'
Замена
️️️️
Д. Лаптев
ГОЛ! 1:0!
А. Каштанов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
97
Марио Чурич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-1-2-1-2
1
Помазун
94
Быковский
2
Бегич
25
Эмерсон
15
Кулаков
75
Сиссе
5
Егорычев
18
Газинский
77
Ранджелович
20
Влут
79
Каштанов
3-4-1-2
56
Довбня
2
Кутепов
65
Шапич
22
Кожемякин
44
Самсонов
6
Савич
97
Чурич
90
Роганович
10
Каймаков
10
Лаптев
10
Караев
94
Быковский
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
94
Быковский
20
Влут
24
Филипенко
24
Филипенко
20
Влут
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
77
Ранджелович
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
77
Ранджелович
22
Кожемякин
35
Енин
35
Енин
22
Кожемякин
44
Самсонов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
44
Самсонов
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
Остались в запасе
Урал
Торпедо
98
Никита Алексеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Урал - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Евгений Галимов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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