Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 27 марта 2012
Урал
27.03.2012, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, группа A, 42 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
27'
А. Ревякин
88'
Э. Манучарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Торпедо
ГОЛ! 2:0!
Э. Манучарян
Замена
Е. Андреев
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Е. Савин
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
В. Бондаренко
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
М. Семакин
️️️️
Б. Петрович
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
С. Гогниев
Замена
И. Дранников
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 1:0!
А. Ревякин
Желтая карточка
Б. Петрович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4-1-2-1-2
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
25
Ревякин
15
Новиков
25
Бочков
11
Ткачев
11
Петрович
16
Ставпец
99
Савин
2
Гогниев
4-4-1-1
0
Клевинскас
7
Зураев
26
Чернышов
20
Столяренко
44
Самсонов
10
Рылов
20
Стеклов
7
Белоусов
81
Бондаренко
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
16
Ставпец
4
Дранников
4
Дранников
16
Ставпец
2
Гогниев
42
Кириллов
42
Кириллов
2
Гогниев
11
Петрович
14
Семакин
14
Семакин
11
Петрович
99
Савин
10
Манучарян
10
Манучарян
99
Савин
13
Дорожкин
15
Андреев
15
Андреев
13
Дорожкин
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
90
Безлихотнов
87
Саталкин
87
Саталкин
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
16
Дмитрий Яшин
ВР
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
56
Александр Довбня
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
87
Иван Родин
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
87
Иван Родин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Урал - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Торпедо
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+