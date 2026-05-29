30 мая в 10-м туре Высшей лиги Беларуси встретятся «Арсенал» Дзержинск (9-е место, 11 очков) и «Динамо» Минск (2-е место, 20 очков). Хозяева переживают кризис: 5 матчей без побед и 5 матчей подряд с пропущенными голами. Гости, напротив, в отличной форме: не проигрывают в 6 последних гостевых матчах и забивают в 13 из 15 последних игр. История личных встреч также на стороне фаворита – «Динамо» не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Арсенала».

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинцы занимают 9-е место. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 5 последних играх. В прошлом туре разгром от «Динамо Брест» (0:3). Оборона катастрофическая: 12 пропущенных за последние 5 матчей (2.40 в среднем). Атака приносит 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир – Марк Мокин (4 гола). Команда в глубоком кризисе.

«Динамо» Минск

Минчане уверенно идут на 2-м месте. «Динамо» не проигрывает в 6 последних гостевых матчах и забивает в 13 из 15 последних игр. В прошлом туре победа над «Днепром Могилев» (3:1). Атака стабильна: 1.60 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона пропускает 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир – Артем Соколовский (4 гола). Команда борется за чемпионство и терять очки с аутсайдером не намерена.

Факты о командах

«Арсенал» Дзержинск

9-е место, 11 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Марк Мокин (4 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 2.40 пропущено

Не может выиграть в 5 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

За 5 игр забил 6 голов, пропустил 12

«Динамо» Минск

2-е место, 20 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Артем Соколовский (4 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает в 6 последних гостевых матчах

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Не проигрывает «Арсеналу» в 6 из 7 последних встреч

За 5 игр забил 8 голов, пропустил 6

Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Динамо» Минск

Встреча одного из аутсайдеров с претендентом на титул. «Арсенал» не побеждает и регулярно пропускает – 2.40 гола за матч в среднем. «Динамо» на выезде чувствует себя уверенно, имеет положительную историю встреч и забивает практически в каждом матче. Учитывая разницу в классе, форме и турнирном положении, победа гостей с форой выглядит очевидной.

Рекомендованные ставки