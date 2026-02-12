12.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хазм
3-1-4-1-1
23
Заед
2
4
34
Аль-Дахиль
32
Розье
70
24
37
26
19
Аль-Хабаши
9
Аль-Сома
4-2-1-2-1
94
Самуэл
21
17
Гюль
22
Гюнтер
42
Факихи
18
Педроса
5
Нею
13
Бассогог
7
Нарей
93
Нгуэн
99
24
10
Мартинш
10
Мартинш
24
26
17
Моквана
17
Моквана
26
99
15
Асири
15
Асири
99
5
Нею
88
88
5
Нею
12
12
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Охдуд
33
Majed Al Ghamdi
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
30
Abdulrazzaq Awaji
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Охдуд
6
1
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
12
5
Нарушения
13
8
Офсайды
2
4
Количество передач
303
356
Сейвы
2
8
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Охдуда», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»