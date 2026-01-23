24 января в рамках 18-го тура саудовской Высшей лиги встретятся два коллектива, находящиеся в разной турнирной динамике. «Аль-Холуд» (12-е место), несмотря на недавнюю крупную победу, демонстрирует нестабильность, особенно дома. «Аль-Иттифак» (7-е место) выглядит более сбалансированным и претендует на место в верхней части таблицы. Ожидается напряжeнный поединок с упором на атакующие действия.

«Аль-Холуд»

Команда представляет собой парадокс: с одной стороны, она способна на разгромные победы в гостях (5:2 над «Аль-Фатехом»), с другой – показывает катастрофические результаты дома, проиграв 4 последних матча на своей арене. В атаке «Аль-Холуд» опасен, забивая в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 турах. Однако оборона является главной проблемой: 8 пропущенных голов за тот же срок (1.60 в среднем) и серия из 4 матчей без «сухого» счeта. Домашние поражения с крупным счeтом (0:4, 0:1) говорят о психологических проблемах.

«Аль-Иттифак»

Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей. «Аль-Иттифак» обладает надeжной атакой, забивая в 10 из 12 туров (1.60 в среднем) при лидере Джорджиньо Вейналдуме (10 голов). Оборона также выглядит солидно, пропуская в среднем 1.00 гол за игру. Команда умеет брать очки на выезде, о чeм говорит победа над «Аль-Иттихадом». При этом в последних турах наблюдается некоторый спад результативности (ничья 0:0 с «Неомом»).

Факты о командах

«Аль-Холуд»

12-е место, 15 очков после 16 туров.

Проигрывает в 4 последних домашних матчах.

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Пропускает в 4 матчах подряд.

«Аль-Иттифак»

7-е место, 26 очков после 16 туров.

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»

Матч ставит лицом к лицу нестабильного, но опасного в атаке хозяина и стабильного, сбалансированного гостя. «Аль-Холуд» будет атаковать, пытаясь прервать серию домашних поражений, но его дырявая защита предоставит шансы сопернику. «Аль-Иттифак» – прагматичная команда, которая умеет использовать ошибки. Гости сильнее в классе, находятся в лучшей форме и имеют мотивацию для укрепления позиций в топ-7. Учитывая домашнюю слабость «Аль-Холуда» и его склонность пропускать голы, «Аль-Иттифак» имеет все шансы на положительный исход. Однако хозяева вряд ли останутся без гола в своей текущей атакующей форме. Наиболее вероятный сценарий – победа гостей или ничья в матче, где обе команды сумеют отличиться. Психология домашних поражений может оказаться решающим фактором против «Аль-Холуда».

Рекомендованные ставки: