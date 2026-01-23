Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.45

23 января 2026 10:24
Аль-Холуд - Аль-Иттифак
24 янв. 2026, суббота 18:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Аль-Иттифак не проиграет (Х2)
Сделать ставку

24 января в рамках 18-го тура саудовской Высшей лиги встретятся два коллектива, находящиеся в разной турнирной динамике. «Аль-Холуд» (12-е место), несмотря на недавнюю крупную победу, демонстрирует нестабильность, особенно дома. «Аль-Иттифак» (7-е место) выглядит более сбалансированным и претендует на место в верхней части таблицы. Ожидается напряжeнный поединок с упором на атакующие действия.

«Аль-Холуд»

Команда представляет собой парадокс: с одной стороны, она способна на разгромные победы в гостях (5:2 над «Аль-Фатехом»), с другой – показывает катастрофические результаты дома, проиграв 4 последних матча на своей арене. В атаке «Аль-Холуд» опасен, забивая в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 турах. Однако оборона является главной проблемой: 8 пропущенных голов за тот же срок (1.60 в среднем) и серия из 4 матчей без «сухого» счeта. Домашние поражения с крупным счeтом (0:4, 0:1) говорят о психологических проблемах.

«Аль-Иттифак»

Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей. «Аль-Иттифак» обладает надeжной атакой, забивая в 10 из 12 туров (1.60 в среднем) при лидере Джорджиньо Вейналдуме (10 голов). Оборона также выглядит солидно, пропуская в среднем 1.00 гол за игру. Команда умеет брать очки на выезде, о чeм говорит победа над «Аль-Иттихадом». При этом в последних турах наблюдается некоторый спад результативности (ничья 0:0 с «Неомом»).

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • 12-е место, 15 очков после 16 туров.
  • Проигрывает в 4 последних домашних матчах.
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Пропускает в 4 матчах подряд.

«Аль-Иттифак»

  • 7-е место, 26 очков после 16 туров.
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»

Матч ставит лицом к лицу нестабильного, но опасного в атаке хозяина и стабильного, сбалансированного гостя. «Аль-Холуд» будет атаковать, пытаясь прервать серию домашних поражений, но его дырявая защита предоставит шансы сопернику. «Аль-Иттифак» – прагматичная команда, которая умеет использовать ошибки. Гости сильнее в классе, находятся в лучшей форме и имеют мотивацию для укрепления позиций в топ-7. Учитывая домашнюю слабость «Аль-Холуда» и его склонность пропускать голы, «Аль-Иттифак» имеет все шансы на положительный исход. Однако хозяева вряд ли останутся без гола в своей текущей атакующей форме. Наиболее вероятный сценарий – победа гостей или ничья в матче, где обе команды сумеют отличиться. Психология домашних поражений может оказаться решающим фактором против «Аль-Холуда».

Рекомендованные ставки:

  • Аль-Иттифак не проиграет (Х2) – коэффициент 1.45
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75

1.45
Аль-Иттифак не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Холуд
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 