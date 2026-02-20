21 февраля в 23 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Хазма». Хозяева находятся в отличной форме и ведут длительную победную серию, тогда как гости нестабильны в обороне и регулярно допускают ошибки у своих ворот. По текущим показателям команды подходят к матчу с разным уровнем готовности.

«Аль-Наср»

После 21 тура «Аль-Наср» набрал 52 очка и занимает 3 место. Команда выиграла 7 последних матчей в чемпионате и не пропускает уже 5 туров подряд. В 20 последних играх Высшей лиги коллектив обязательно забивает, а в последних пяти встречах отличился 7 раз, не пропустив ни одного мяча. Лучший бомбардир команды Жоау Феликс записал на свой счет 19 голов в 32 матчах.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» идет на 11 месте с 24 очками. В последнем туре команда обыграла «Аль-Охдуд» (2:1), однако проблемы в обороне остаются системными: коллектив пропускает уже в 11 матчах подряд в чемпионате. В последних пяти играх «Аль-Хазм» пропустил 9 мячей, в среднем 1.80 за матч, при этом забивает около одного гола за игру. Лучший бомбардир – Омар Аль-Сома (7 голов в 16 матчах).

Факты о командах

«Аль-Наср»

Побеждает в 7 последних матчах Высшей лиги

Не пропускает в 5 последних матчах

Забивает в 20 матчах чемпионата подряд

Не проигрывает в 7 последних матчах против «Аль-Хазма»

В среднем: 0.00 пропущено за матч (последние 5 игр)

«Аль-Хазм»

Пропускает в 11 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Аль-Насра»

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»

«Аль-Наср» демонстрирует уверенную игру в обороне и стабильно реализует свои моменты в атаке. На фоне затяжной серии гостей с пропущенными мячами и не самой надежной защиты хозяева выглядят фаворитом встречи. С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч можно ожидать победу «Аль-Насра» с преимуществом.

