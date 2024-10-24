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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Оруба - Аль-Шабаб
Аль-Оруба - Аль-Шабаб: обзор матча 24 октября 2024
Аль-Оруба
24.10.2024, четверг, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Шабаб
38'
А. Камара
64'
А. Хамдалла
90+4'
М. Фахз Аль-Джувейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Оруба - Аль-Шабаб
90'
+6
Замена
М. Аль-Швирех
️️️️
М. Аль-Тани
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
М. Фахз Аль-Джувейр
Пас отдал
Н. Аль-Сади
90'
+1
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
А. Камара
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
Ф. Аль-Рашиди
87'
Замена
M. Al-Saiari
️️️️
Э. Боатенг
66'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
M. Al Qarni
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Хамдалла
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
H. Al Maqati
46'
45'
+2
Замена
А. аль-Майюф
️️️️
К. Сын-Гю
41'
Желтая карточка
М. Фахз Аль-Джувейр
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
А. Хамдалла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
6
M. Al Qarni
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
11
Cristian Guanca
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
(К)
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
22
Saud Al Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
7
Fahad Zubaidi
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
26
Amjad Haraj
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
3-5-1-1
1
13
Аль-Зубайди
33
Аль-Шуваиш
27
Кандусс
11
6
80
Аль-Рашиди
24
Аль-Роки
73
Мухар
37
Тельо
9
Боатенг
4-1-2-1-2
81
Ким Сын-Гю
4
Аль-Шарари
29
Худт
30
Ренан
16
Аль-Сабияни
12
Канаба
11
10
Аль-Джувейр
17
Аль-Тани
70
Камара
9
Хамдалла
6
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
6
11
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
11
80
Аль-Рашиди
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
80
Аль-Рашиди
9
Боатенг
90
90
9
Боатенг
81
Ким Сын-Гю
33
аль-Майюф
33
аль-Майюф
81
Ким Сын-Гю
17
Аль-Тани
2
Аль-Швирех
2
Аль-Швирех
17
Аль-Тани
70
Камара
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
70
Камара
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Шабаб
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
22
Saud Al Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
7
Fahad Zubaidi
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
26
Amjad Haraj
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
22
Saud Al Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
7
Fahad Zubaidi
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
Остались в запасе
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
26
Amjad Haraj
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
46
Emad Qaysi
ЦП
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Шабаб
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
376
598
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Ahmad Al Rumaikhani, Saudi Arabia
Стадион:
Al-Oruba Club Stadium, Sakakah
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