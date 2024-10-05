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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Оруба
Аль-Наср - Аль-Оруба: обзор матча 05 октября 2024
Аль-Наср
05.10.2024, суббота, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Оруба
17'
К. Роналду (П)
29'
С. Мане
71'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Оруба
90'
+3
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
К. Мухар
Замена
А. Гариб
️️️️
К. Роналду
83'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
М. Брозович
83'
Замена
А. Яхья
️️️️
С. Мане
82'
81'
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
К. Тельо
81'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
И. Аль-Зубайди
74'
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
H. Al Maqati
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
71'
Замена
М. Маран
️️️️
Талиска
68'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
64'
60'
Желтая карточка
H. Al Maqati
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
К. Роналду
29'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
С. Аль-Ганнам
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
6
M. Al Qarni
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
14
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
3-5-1-1
1
27
Кандусс
4
Зума
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
7
73
Мухар
11
14
Сери
37
Тельо
9
Боатенг
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
7
Роналду
29
Гариб
29
Гариб
7
Роналду
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
13
Аль-Зубайди
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
13
Аль-Зубайди
11
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
11
73
Мухар
80
Аль-Рашиди
80
Аль-Рашиди
73
Мухар
37
Тельо
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
37
Тельо
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Оруба
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Оруба
1
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
627
301
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Аль-Авивал
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