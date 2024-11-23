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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Оруба
Аль-Раед - Аль-Оруба: обзор матча 23 ноября 2024
Аль-Раед
23.11.2024, суббота, 16:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Оруба
18'
С. Джамаан Аль-Амри
24'
К. Эль-Беркауи
58'
К. Эль-Беркауи
11'
И. Кандусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Оруба
Желтая карточка
М. Норманн
87'
Замена
Н. Азази
️️️️
М. Абид
85'
Замена
N. Sahli
️️️️
К. Эль-Беркауи
85'
Желтая карточка
З. Хавсави
77'
72'
Замена
H. Al Maqati
️️️️
Н. Аль-Камири
72'
Замена
M. Al Qarni
️️️️
Х. Аль-Шуваиш
Замена
А. Аль-Юсеф
️️️️
С. Джамаан Аль-Амри
69'
Замена
М. Аль-Радже
️️️️
Х. Аль-Джайзани
69'
ГОЛ! 3:1!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
А. Саюд
58'
58'
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
53'
Желтая карточка
К. Мухар
Желтая карточка
А. Саюд
42'
42'
Замена
И. Аль-Зубайди
️️️️
А. Аль-Шаммари
ГОЛ! 2:1!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
А. Саюд
24'
ГОЛ! 1:1!
С. Джамаан Аль-Амри
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Кандусс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Амир Саюд
АП
95
Карим Эль-Беркауи
(К)
ЦФ
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
73
Карло Мухар
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
25
Omar Shami
ЦП
41
Nawaf Sahli
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
M. Al Qarni
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
11
H. Al Maqati
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Морейра
2
Аль-Джайзани
16
21
Гонсалес
2
Хавсави
17
Норманн
45
Сунбул
17
Абид
11
Аль-Амри
10
Саюд
95
Эль-Беркауи
3-2-4-1
1
27
Кандусс
4
Зума
33
Аль-Шуваиш
12
Аль-Камири
18
Аль-Шаммари
7
Гудмундссон
80
Аль-Рашиди
7
73
Мухар
9
Боатенг
11
Аль-Амри
13
Аль-Юсеф
13
Аль-Юсеф
11
Аль-Амри
2
Аль-Джайзани
94
Аль-Радже
94
Аль-Радже
2
Аль-Джайзани
17
Абид
18
Азази
18
Азази
17
Абид
95
Эль-Беркауи
41
41
95
Эль-Беркауи
18
Аль-Шаммари
13
Аль-Зубайди
13
Аль-Зубайди
18
Аль-Шаммари
33
Аль-Шуваиш
6
6
33
Аль-Шуваиш
12
Аль-Камири
11
11
12
Аль-Камири
7
Гудмундссон
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Оруба
50
Мешари Саньор
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
4
A. Hazazi
ЦЗ
25
Omar Shami
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Оруба
3
1
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
470
526
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Al-Shamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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