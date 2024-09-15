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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Холуд - Аль-Оруба
Аль-Холуд - Аль-Оруба: обзор матча 15 сентября 2024
Аль-Холуд
15.09.2024, воскресенье, 18:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Оруба
10'
А. Дьен
52'
А. Кольядо
89'
М. Маолида (П)
27'
Ж. Мишель Сери
46'
Й. Берг Гудмундссон
77'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Холуд - Аль-Оруба
Желтая карточка
J. Al Dosari
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:3!
М. Маолида
89'
85'
Желтая карточка
Х. Аль-Шуваиш
Замена
J. Al Dosari
️️️️
К. Н'Дорам
82'
77'
ГОЛ! 2:3!
Э. Боатенг
Пас отдал
H. Al Maqati
Замена
M. Sawan
️️️️
А. Аль-Сафари
69'
56'
Замена
Б. Янг
️️️️
Ф. Аль-Рашиди
ГОЛ! 2:2!
А. Кольядо
52'
48'
Желтая карточка
Ф. Аль-Рашиди
46'
ГОЛ! 1:2!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Х. Аль-Шуваиш
28'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
27'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 1:0!
А. Дьен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Аль-Оруба
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
22
Hamdan Al Ruwaili
ЦЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Гроэ
27
Аль-Шаммрани
23
Гьембер
5
Троост-Эконг
27
Аль-Хавсави
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
10
Кольядо
11
Мюлека
3-5-1-1
1
33
Аль-Шуваиш
4
Зума
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
73
Мухар
80
Аль-Рашиди
14
Сери
11
37
Тельо
9
Боатенг
96
Н'Дорам
4
4
96
Н'Дорам
18
Аль-Сафари
70
70
18
Аль-Сафари
80
Аль-Рашиди
9
Янг
9
Янг
80
Аль-Рашиди
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Оруба
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
22
Hamdan Al Ruwaili
ЦЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Остались в запасе
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
22
Hamdan Al Ruwaili
ЦЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Оруба
1
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
10
Офсайды
0
2
Количество передач
302
393
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Главный судья:
Raed Al Zahrani, Saudi Arabia
Стадион:
Аль-Хазм
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