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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Оруба
Аль-Вахда - Аль-Оруба: обзор матча 28 августа 2024
Аль-Вахда
28.08.2024, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Оруба
1'
О. Игало
33'
Z. Al-Hunayti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Вахда - Аль-Оруба
90'
Замена
M. Al-Saiari
️️️️
Э. Боатенг
86'
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Ж. Бакуна
83'
75'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
И. Аль-Зубайди
75'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Аль-Рашиди
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Гудвин
57'
Желтая карточка
Я. Наджи
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
Z. Al-Hunayti
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Я. Наджи
️️️️
N. Al-Azizi
16'
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Вахда
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
6
M. Al Qarni
ЦП
19
Omar Al Sharari
ЦФ
15
Faraj
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
17
5
Эль-Ямик
5
Макки
2
Аль-Мовалад
18
Аль-Хаджи
35
16
11
Гудвин
8
Амин
9
Игало
3-5-1-1
1
33
Аль-Шуваиш
4
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
7
73
Мухар
80
Аль-Рашиди
14
Сери
11
9
Боатенг
11
Гудвин
7
Бакуна
7
Бакуна
11
Гудвин
16
80
Наджи
80
Наджи
16
13
Аль-Зубайди
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
7
Гудмундссон
80
Аль-Рашиди
37
Тельо
37
Тельо
80
Аль-Рашиди
9
Боатенг
90
90
9
Боатенг
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Оруба
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
4
Александру Крету
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
19
Omar Al Sharari
ЦФ
15
Faraj
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
4
Александру Крету
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
19
Omar Al Sharari
ЦФ
15
Faraj
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Оруба
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
423
361
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Главный судья:
Мамдух Муфрех Аль-Шахдан
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
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