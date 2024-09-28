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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Оруба - Дамак
Аль-Оруба - Дамак: обзор матча 28 сентября 2024
Аль-Оруба
28.09.2024, суббота, 18:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Дамак
45+4'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Оруба - Дамак
Желтая карточка
G. Coucke
90'
+9
Желтая карточка
А. Аль-Шаммари
90'
+6
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
+2
89'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Ф. Камано
Замена
Х. Аль-Шуваиш
️️️️
К. Тельо
78'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
75'
74'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
С. Аль-Хавсави
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
Пас отдал
К. Мухар
45'
+4
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
39'
20'
Замена
Ф. Аль-Субиани
️️️️
A. Fallatah
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Оруба
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
3-5-1-1
1
13
Аль-Зубайди
4
Зума
27
Кандусс
11
14
Сери
7
73
Мухар
7
Гудмундссон
37
Тельо
9
Боатенг
4-3-1-2
1
Ницэ
12
Аль-Хавсави
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
14
Н'Куду
95
10
Станчу
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
7
Гудмундссон
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
7
Гудмундссон
37
Тельо
33
Аль-Шуваиш
33
Аль-Шуваиш
37
Тельо
95
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
95
40
Камано
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
40
Камано
12
Аль-Хавсави
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
12
Аль-Хавсави
Остались в запасе
Аль-Оруба
Дамак
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Оруба - Дамак
4
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
3
Количество передач
301
469
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Al-Oruba Club Stadium, Sakakah
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