Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» отказался отвечать на вопрос о выкупе Каштанова

Президент «Урала» отказался отвечать на вопрос о выкупе Каштанова

1 ноября 2022, 13:48

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий по поводу будущего форварда Алексея Каштанова.

  • Клуб из Екатеринбурга арендовал футболиста у «Родины».
  • В составе «Урала» нападающий забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

– Алексей сейчас наш футболист, дальнейшие планы рассказывать не буду.

– Каштанов номинирован на награду лучшему игроку РПЛ в октябре. Рады за него?

– Конечно, я рад, что он выступает на таком уровне, забивает голы, молодец. Хорошо проявил себя в этом месяце.

Еще по теме:
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Родина Каштанов Алексей Иванов Григорий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Все новости
Все новости
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
16
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
10
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+