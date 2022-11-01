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    Президент «Урала» отказался отвечать на вопрос о выкупе Каштанова

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий по поводу будущего форварда Алексея Каштанова.

    • Клуб из Екатеринбурга арендовал футболиста у «Родины».
    • В составе «Урала» нападающий забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

    – Алексей сейчас наш футболист, дальнейшие планы рассказывать не буду.

    – Каштанов номинирован на награду лучшему игроку РПЛ в октябре. Рады за него?

    – Конечно, я рад, что он выступает на таком уровне, забивает голы, молодец. Хорошо проявил себя в этом месяце.

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    Источник: «Матч ТВ»

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