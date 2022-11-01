Президент «Урала» отказался отвечать на вопрос о выкупе Каштанова

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий по поводу будущего форварда Алексея Каштанова.
- Клуб из Екатеринбурга арендовал футболиста у «Родины».
- В составе «Урала» нападающий забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
– Алексей сейчас наш футболист, дальнейшие планы рассказывать не буду.
– Каштанов номинирован на награду лучшему игроку РПЛ в октябре. Рады за него?
– Конечно, я рад, что он выступает на таком уровне, забивает голы, молодец. Хорошо проявил себя в этом месяце.
Источник: «Матч ТВ»