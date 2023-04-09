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    Каштанов из «Урала» упрекнул партнеров в бесхарактерности в матче с «Ахматом»

    Нападающий «Урала» Алексей Каштанов прокомментировал поражение от «Ахмата» в 22-м туре РПЛ (3:3).

    «Дорогие болельщики! Вчерашнее наше поражение от «Ахмата» вызвало в соцсетях клуба бурное обсуждение. Мы видим ваше неравнодушие и огорчение из-за третьего поражения в чемпионате. Мы ценим критику и поддержку в трудный момент. Вчерашний проигрыш был по делу, в нeм виноваты только мы. К сожалению, не смогли найти в себе нужный заряд эмоций, который нам всегда помогает. Это был самый бесхарактерный матч за последнее время.

    Но следующая игра домашняя. Значит, атмосфера родных болельщиков и стадиона точно помогут нам быть заряженными на борьбу в каждом эпизоде. Нам безумно приятно дарить вам приятные эмоции. Всю предстоящую неделю будем работать с особым настроем, чтобы в субботу вы ушли с «Екатеринбург Арены» в прекрасном настроении», – сказал игрок.

    • У «Урала» одна победа в последних 5 матчах.
    • «Ахмат» не проигрывает «Уралу» дома с 2015 года.
    • Следующий соперник «Урала» – ЦСКА (15 апреля).

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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