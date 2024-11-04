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    • Каштанов раскрыл ежемесячные траты: «Отдаю 70% зарплаты на ипотеку»

    Каштанов раскрыл ежемесячные траты: «Отдаю 70% зарплаты на ипотеку»

    Нападающий «Факела» Алексей Каштанов, арендованный у «Урала», ответил, сколько денег тратит каждый месяц.

    – Вы в довольно взрослом возрасте играли на любительском уровне. Насколько тогда тяжело было в финансовом плане?

    – Было тяжело, но знаешь, я не жаловался. Я любил футбол, поэтому играл в «Росиче» в любительской лиге, еще в других клубах ЛФЛ подзарабатывал.

    У меня жена еще работала. Небольшие деньги зарабатывала – 60 тысяч рублей. Плюс я тысяч 40-50. Вот и жили на 100 тысяч.

    – Это в ЛФЛ столько зарабатывали?

    – Ну да. Приезд на матч оплачивался в 1000 рублей. В итоге один приезд – 1000. И одна победа – 1000. Так и набиралось.

    Но у меня всегда было и есть аккуратное отношение к деньгам. И я пытаюсь правильно распорядиться бюджетом – что тогда, что сейчас, когда хорошо зарабатываю.

    – То есть даже сейчас не шикуете?

    – Да-да. Взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю на нее 70% зарплаты.

    – Сколько сейчас в месяц уходит средств на жизнь?

    – Тысяч 200 в месяц на четырех человек – меня, жену и двух детей.

    У меня сыну пять лет, занимается хоккеем – сейчас в Воронеже, до этого в Екатеринбурге.

    Лед стоил 9 тысяч рублей в неделю. Ну что, я откажу ему в занятии хоккеем?

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    Источник: «Известия»

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    04.11.2024 20:00
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