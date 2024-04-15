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    • Каштанов: «Гончаренко после моего удаления в матче с «Динамо» сказал, что я дуралей»

    Каштанов: «Гончаренко после моего удаления в матче с «Динамо» сказал, что я дуралей»

    Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался после победного гола в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    • Каштанов получил 2 желтые карточки на 90+ минутах.
    • 2-я была получена за снятую майку после гола.

    – От матча положительные эмоции. Вся команда выдержала, молодцы! Добились очень нужной победы. Результат закономерный. Что касается желтой карточки – она дурацкая. Я не должен был ее получать. Честно скажу, я забыл, что у меня уже была желтая. Просто вылетело из головы на эмоциях.

    – Виктор Михайлович наругал за такое удаление?

    – Сказал, что я дуралей. Печально, что я не еду в Сочи. У нас все матчи важные.

    • Каштанов в «Урале» 2 года.
    • Команда покинула зону вылета.
    • Впереди в РПЛ матч с «Сочи» (21 апреля).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1713173498
    Не верю, что Гончаренко выразился так корректно.
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    Ziklop
    1713176376
    мягок был Гончаренко, думаю он ещё и затрещину отвесил дураку!
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    АЛЕКС 58
    1713186359
    Дуралей,это мягко,по детски. На самом деле ты придурок! Не понимаю такого выражения восторга от забитого мяча. Ты бы ещё как дельфин за яйца себя подёргал. Клоун.
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