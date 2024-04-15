Каштанов: «Гончаренко после моего удаления в матче с «Динамо» сказал, что я дуралей»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался после победного гола в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).
- Каштанов получил 2 желтые карточки на 90+ минутах.
- 2-я была получена за снятую майку после гола.
– От матча положительные эмоции. Вся команда выдержала, молодцы! Добились очень нужной победы. Результат закономерный. Что касается желтой карточки – она дурацкая. Я не должен был ее получать. Честно скажу, я забыл, что у меня уже была желтая. Просто вылетело из головы на эмоциях.
– Виктор Михайлович наругал за такое удаление?
– Сказал, что я дуралей. Печально, что я не еду в Сочи. У нас все матчи важные.
- Каштанов в «Урале» 2 года.
- Команда покинула зону вылета.
- Впереди в РПЛ матч с «Сочи» (21 апреля).