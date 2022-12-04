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    Каштанов из «Урала» рассказал, в чем превосходит Дзюбу

    Нападающий «Урала» Алексей Каштанов прокомментировал сравнения с Артемом Дзюбой.

    «Меня все сравнивают с Дзюбой. То, что люди ждут развития, нормальное явление. Любой президент хочет, чтобы в команде развивались люди, которые приходят или которые есть. Однако я себя не сравниваю с Дзюбой, у нас разные габариты. Он не делает тот объем, который я делаю. Я намного больше бегаю. При этом я не ставлю себя выше Дзюбы. Просто говорю, что мы разные.

    Никогда не беру пример с российских футболистов. Для меня эталон — Европа. Меня вдохновляет, как они питаются, работают над собой. Моими идолами всегда были Ибрагимович и Криштиану Роналду», – сказал Каштанов.

    • Каштанов пришел в «Урал» летом из «Родины».
    • Это дебютный сезон Каштанова в РПЛ.
    • Дзюба сейчас без клуба.

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    Источник: Sport24

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