Форвард «Факела» рассказал, что каждый день вдохновляется Роналду

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов выразил отношение к форварду «Аль-Насру» Криштиану Роналду и «Золотому мячу».

«Раньше Криштиану Роналду забивал по 40-50 мячей за сезон и ему давали «Золотой мяч», сейчас футбол в России и в Европе меняется и эту награду дают за 20-25 голов. Закончилась ли эпоха Месси и Роналду? Как может закончиться эпоха Роналду? Я каждый день им вдохновляюсь. Он всегда выходит и забивает. Неважно, на каком уровне он играет.

Недавно попалась его фотография и фотография Руни. Сравните. А ведь они играли вместе! Меня такие люди, как Роналду, больше вдохновляют. Я надеюсь, когда моя карьера закончится, я не буду таким разбухшим, а наоборот, буду подавать пример людям: правильно питаться, жить спортом», – сказал Каштанов.