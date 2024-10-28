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  • Каштанов из «Факела» прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю: «Это ненормально, Максим думать не любит»

Каштанов из «Факела» прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю: «Это ненормально, Максим думать не любит»

28 октября 2024, 11:03
3

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.

  • Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Считаю, что слова Глушенкова – это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори.

И какой пример он подаeт молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать – подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», – сказал Каштанов.

  • Глушенков с 7 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Ранее Максим играл за «Спартак», «Локомотив».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Каштанов Алексей Глушенков Максим
Комментарии (3)
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Cleaner
1730104861
Глушенков пьёт и забивает. Каштанов не пьет и его никто не знает. Лучше выпивающий бутылку пива ФУТБОЛИСТ Глушенков, чем трезвый, но БЕСПОЛЕЗНЫЙ игрочишка Каштанов.
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FCSpartakM
1730125215
В свое время Диего Коста любил бахнуть пивка после матчей. Только он тогда бахал их в раздевалке Челси. А Глушенков чувак с мозгами подростка. Я ранее писал, что зенит еще пожалеет о его покупке. Гол Батракова некий гвоздь зениту, что научитесь игроков растить за копейки, а не скупать готовый материал и вываливать ЗП на уровне бразильцев.
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Cleaner
1730224002
Каштанов клинически туп. Иначе не раздавал бы такие комментарии...(((
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