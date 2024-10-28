Каштанов из «Факела» прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю: «Это ненормально, Максим думать не любит»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.

Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Считаю, что слова Глушенкова – это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори.

И какой пример он подаeт молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать – подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», – сказал Каштанов.